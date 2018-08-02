Общество

Артур Таймазов о «Команде-2018»: Мы хотим собрать побольше интересных идей, чтобы принести пользу нашей стране

Неоднократный чемпион и призер олимпийских игр по вольной борьбе, депутат Государственной Думы Артур Таймазов получил предложение вступить в проект «Команда-2018», инициатором который выступил врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников. Об этом именитый спортсмен сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове».

«Михаил Юрьевич - это человек, который очень мало говорит, но очень много делает. Я знаю его не один день как с профессиональной, так и с человеческой стороны. Это человек добрый, отзывчивый, а самое главное - он понимает, что такое дружба. И сегодня я благодарен судьбе, что он свел меня с таким прекрасным человеком», - поделился гость студии.

Депутат Госдумы особо подчеркнул, что в составе «Команды-2018» есть представители как молодого поколения, так и старшего. «Мы все знаем, что в этом проекте могут участвовать как студенты, так и пенсионеры. Мы узнаем прекрасные идеи жителей региона и не только. Мы хотим собрать побольше информации, чтобы принести пользу нашей стране. Конечно же, мы будем над этим работать», - заключил Артур Таймазов.