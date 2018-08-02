Общество

Псковичи могут сэкономить на оформлении загранпаспорта до 1,5 тысяч рублей

Закон об увеличении госпошлины за выдачу загранпаспорта и водительского удостоверения нового поколения с электронным носителем вступил в силу сегодня, 3 августа.

Пошлина за получение загранпаспорта вырастет с 3,5 тыс. рублей до 5 тыс. рублей. Для граждан моложе 14 лет - с 1,5 тыс. рублей до 2,5 тыс. рублей. За водительские права отныне придется заплатить 3 тыс. рублей.

Как сообщает Центр деловой информации, псковичи могут сэкономить на оформлении загранпаспорта, если закажут его через портал госуслуг. Скидка составит 30%, и с сегодняшнего дня это 1,5 тысячи рублей. То есть паспорт на 10 лет обойдется в 3,5 тыс. руб.