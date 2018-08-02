Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Грандиозная акция
женские сапоги ТОП-5
простой конструктор для планшета
ОЭЗ «Моглино» в цифрах и фактах
Не пугайте инвесторов!
Телефон прямого эфира 56-73-72
"Земля Великих Побед". ПРОГРАММА
Информационные стенды таблички, вывески
 
 
 
ещё Общество 02.08.2018 17:320 Псковичей приглашают 11 августа на фестиваль активного семейного отдыха «ДА!FEST» 03.08.2018 19:0538 Путин подписал закон о Дне принятия Крыма в состав Российской империи 03.08.2018 18:0239 «Акценты» Донецкого: Политический нокаут «Яблока», преображение музея и «возвращение» пастыря 03.08.2018 17:566 Грозы прогнозируют в Псковской области в субботу 03.08.2018 17:285 Псковская транспортная прокуратура выявила, что станция «Торошино» не приспособлена для пассажиров-инвалидов 03.08.2018 17:1114 «Команда 2018» приготовила призы для тех, кто проводит лето с пользой
 
 
 
 
 
Самое популярное 02.08.2018 09:1622 Ученые раскрыли секрет исчезновения кораблей в Бермудском треугольнике 31.07.2018 14:3862 Законопроект о повышении пенсионного возраста ждут большие изменения, уверен Владимир Зубов 01.08.2018 14:4278 Впервые за последние годы День ВДВ в Пскове пройдет не на стадионе «Машиностроитель» 02.08.2018 14:4814 Псков отказался убивать 31.07.2018 19:0871 Главная больница Псковской области подала в суд на Льва Шлосберга
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Аквапарк «Акваполис» приглашает псковичей освежиться

03.08.2018 13:34|ПсковКомментариев: 2

Аквапарк «Акваполис» приглашает псковичей освежиться, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации торгово-развлекательного комплекса.  

«Жаркую погоду лучше всего проводить в воде - это факт, который каждый может подтвердить на своем личном опыте. Учитывая то, что в аквапарке несколько больших акваторий и водных поверхностей, то именно аквапарк "Акваполис" - идеальное место, чтобы отдохнуть и освежиться», - отметили в ТРК.  

Помимо акваторий, к услугам гостей - несколько горок, спа-бассейн, джакузи, банный комплекс, кафе и бар. В аквапарке работает солярий и фотостудия.   

Подробная информация об услугах и тарифах на официальном сайте - aqua.aquapolis60.ru или по тел. 701-101. 

Теги: #Акваполис
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 2Версия для печати
 

 
опрос
Между Псковом и Санкт-Петербургом запускается скоростной поезд «Ласточка». Намерены ли вы им пользоваться?
В опросе приняло участие 701 человек
03.08.2018, 23:270 Стриптизер из Псковской области погиб при падении с 16-го этажа дома в Петербурге 03.08.2018, 22:310 Названа причина гибели цивилизации майя 03.08.2018, 21:293 Путин утвердил замену военных кафедр в вузах учебными центрами 03.08.2018, 20:557 Египтянин пытался вплавь добраться из России в Эстонию
03.08.2018, 20:323 Псковские футболисты победили смолян в матче первенства России 03.08.2018, 20:201 ФК «Луки-Энергия» разгромил московский «Велес» 03.08.2018, 19:5119 В трех регионах России введен временный запрет на аборты 03.08.2018, 19:485 Фантазии о Стефановском лужке
03.08.2018, 19:0540 Путин подписал закон о Дне принятия Крыма в состав Российской империи 03.08.2018, 18:555 В Псковской области за служебный подлог осужден работник Центра гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту 03.08.2018, 18:466 Олимпийский чемпион Артур Таймазов дал мастер-класс псковским спортсменам 03.08.2018, 18:3911 Петросян и Степаненко нажили около 1,5 миллиарда рублей - СМИ
03.08.2018, 18:280 Рок-фестиваль «Нашествие» открылся в Тверской области 03.08.2018, 18:0239 «Акценты» Донецкого: Политический нокаут «Яблока», преображение музея и «возвращение» пастыря 03.08.2018, 17:566 Грозы прогнозируют в Псковской области в субботу 03.08.2018, 17:430 Житель Тверской области обвиняется в поджоге иномарки в Великих Луках
03.08.2018, 17:3810 Охранник станции Псков-Туристский украл трап, 4 стремянки, 4 подстаканника и 12 чайных ложек 03.08.2018, 17:303 Психиатр-нарколог из Минздрава рассказал, какое вино пить в жару 03.08.2018, 17:285 Псковская транспортная прокуратура выявила, что станция «Торошино» не приспособлена для пассажиров-инвалидов 03.08.2018, 17:1114 «Команда 2018» приготовила призы для тех, кто проводит лето с пользой
03.08.2018, 16:520 За сутки в Псковской области зафиксировано три лесных пожара 03.08.2018, 16:404 Псковские общественники просят установить памятник малолетним узникам концлагерей 03.08.2018, 16:221 Великолучанку будут судить за грабеж, которого не было 03.08.2018, 16:152 Вера Кондратьева зарегистрирована в качестве кандидата на должность главы Пыталовского района
03.08.2018, 16:151 На полигоне Завеличье проходит второй этап международного конкурса «Десантный взвод» 03.08.2018, 16:130 «Заблудившийся» житель Белоруссии попался на незаконной перевозке через границу лома черного металла 03.08.2018, 16:090 О пользе пожарных извещателей рассказали великолучанам в ходе рейда спасатели 03.08.2018, 16:007 В опочецкой деревне волки съели цепную собаку
03.08.2018, 15:430 Более 130 общественников Псковской области принимают участие в семинаре Фонда президентских грантов 03.08.2018, 15:347 Академик Российской академии медико-технических наук примет участие в пресс-конференции, посвященной демографии в Псковской области 03.08.2018, 15:260 4 августа ФК «Автофаворит» в Пскове принимает ФК «Гатчина»  03.08.2018, 15:060 «Урбаноиды»: О музеях Пскова. ВИДЕО
03.08.2018, 15:065 День ВДВ в Пскове не обошелся без происшествий на воде 03.08.2018, 14:564 Скончался олимпийский чемпион Виктор Тюменев 03.08.2018, 14:487 Артур Таймазов о «Команде-2018»: Мы хотим собрать побольше интересных идей, чтобы принести пользу нашей стране 03.08.2018, 14:364 Молодежный центр организует Ганзейскую благотворительную ярмарку в конце августа
03.08.2018, 14:254 «Псковэнерго» обращает внимание на опасность рыбной ловли вблизи ЛЭП 03.08.2018, 14:130 Хор ветеранов из Великих Лук выступит в Ржевском филиале Музея Победы 03.08.2018, 14:051 Псковичи, отправившиеся на «Нашествие», могут делиться фотографиями в группе ПЛН 03.08.2018, 14:020 В Великих Луках планируется ремонт кадетской школы и школы №1
03.08.2018, 13:570 Начальник великолукского ОМВД ярким примером положительной работы полиции назвал задержание совершивших заказной поджог тверичей 03.08.2018, 13:434 На фестивале «Нашествие» начала работу экспозиция Вооруженных Сил 03.08.2018, 13:38102 Вегетарианство непопулярно у россиян - данные опроса 03.08.2018, 13:342 Аквапарк «Акваполис» приглашает псковичей освежиться
03.08.2018, 13:2511 Как изменить демографическую ситуацию в Псковской области, расскажут эксперты в общественном пресс-центре ПЛН 03.08.2018, 13:1410 Артур Таймазов объяснил обиду спортсменов, возмущенных присуждением футболистам сборной России званий заслуженных 03.08.2018, 13:130 МТС поможет псковским предпринимателям реализовать технологические стартапы 03.08.2018, 13:110 На вечер старинного романса под открытым небом приглашает меломанов музей-усадьба «Петровское»
03.08.2018, 13:093 Интерактив: В себежском поселке Эпимахово третий день нет воды 03.08.2018, 13:062 В 2018 году не будет присваиваться звание «Почетный гражданин города Великие Луки» 03.08.2018, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Урбаноиды» 03.08.2018, 12:596 После обеда в Псковской области ожидаются грозы со шквалистым ветром
03.08.2018, 12:564 ОНФ направил в Минтруд предложения по повышению эффективности работы региональных служб занятости 03.08.2018, 12:397 Артур Таймазов: Сегодня судьбу спортсменов решают те, кто не ходил на уроки физкультуры   03.08.2018, 12:3524 Единое велосипедное сообщение предлагают создать в Пскове активисты «Убитых дорог» 03.08.2018, 12:330 В себежской Ульяновщине задержан любитель нетрезвой езды
03.08.2018, 12:291 Юлия Ярышкина сложила полномочия депутата Великолукской гордумы в связи с назначением замглавы администрации города 03.08.2018, 12:201 Ремонт спортивной площадки на ул. Машук Маметовой в Невеле будет проходить в два этапа 03.08.2018, 12:1724 Артур Таймазов о «Земле Великих Побед»: Мне особенно приятно, что это патриотический фестиваль 03.08.2018, 12:156 Соревнования по мини-футболу в день ВДВ ежегодно организует в Дедовичах бывший десантник Иван Пинчук
03.08.2018, 12:0311 Памятную стелу на месте подписания договора против наполеоновской Франции в Великолукском районе отремонтируют до середины октября 03.08.2018, 11:5913 Петросян и Степаненко разводятся 03.08.2018, 11:497 В Пскове появится порядок размещения баннеров и вывесок на фасадах домов 03.08.2018, 11:424 Псковичи могут сэкономить на оформлении загранпаспорта до 1,5 тысяч рублей
03.08.2018, 11:3217 Михаил Ведерников поручил отремонтировать кровлю и фасад дома 22 на Октябрьском проспекте в Пскове 03.08.2018, 11:232 Ученые обнаружили в метро предвестника суперэпидемии 03.08.2018, 11:210 В Отделе Росгвардии по Псковской области прошел турнир по волейболу, посвященный 100-летию генерала армии Ивана Яковлева 03.08.2018, 11:130 Осуждены жители Палкинского района за кражу бытовой техники
03.08.2018, 10:570 «Урбаноиды»: О музеях Пскова 03.08.2018, 10:460 Три человека пострадали в ДТП на окраине Великих Лук 03.08.2018, 10:320 Трое жителей Новосокольников обокрали дом в дачном комплексе «Маяк» в Великих Луках 03.08.2018, 10:221 Сегодня «Псков-747» играет с «Днепром»
03.08.2018, 10:050 Руководство регионального Росреестра приглашает псковичей на встречу в приемной президента РФ 03.08.2018, 10:000 Олимпийский чемпион Артур Таймазов станет гостем программы «Гайд-парк» на радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» 03.08.2018, 09:361 Житель Куньинского района предстанет перед судом за попытку застрелить соседа 03.08.2018, 09:325 Псковская область готовится к согласованию границ со смежными субъектами РФ
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.