Общество

Аквапарк «Акваполис» приглашает псковичей освежиться

Аквапарк «Акваполис» приглашает псковичей освежиться, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации торгово-развлекательного комплекса.

«Жаркую погоду лучше всего проводить в воде - это факт, который каждый может подтвердить на своем личном опыте. Учитывая то, что в аквапарке несколько больших акваторий и водных поверхностей, то именно аквапарк "Акваполис" - идеальное место, чтобы отдохнуть и освежиться», - отметили в ТРК.

Помимо акваторий, к услугам гостей - несколько горок, спа-бассейн, джакузи, банный комплекс, кафе и бар. В аквапарке работает солярий и фотостудия.

Подробная информация об услугах и тарифах на официальном сайте - aqua.aquapolis60.ru или по тел. 701-101.