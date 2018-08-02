Общество

Скончался олимпийский чемпион Виктор Тюменев

Олимпийский чемпион по хоккею в составе сборной СССР Виктор Тюменев скончался в четверг на 62-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба московского «Спартака», за который он выступал.

«Хоккейный клуб "Спартак" приносит искренние соболезнования родным и близким Виктора Николаевича, всем болельщикам, кто знал и любил прекрасного хоккеиста и замечательного человека», - сказано в сообщении клуба.

Тюменев - олимпийский чемпион 1984 года, трехкратный чемпион мира (1982, 1986, 1990), обладатель Кубка вызова (1979), неоднократный призер чемпионата СССР. Выступал в «Крыльях Советов» (1975-1980, 1998-1999), «Спартаке» (1980-1989) и ЦСКА. По приглашению армейцев Тюменев принял участие в Суперсерии-1985/86 в составе ЦСКА против команд Национальной хоккейной лиги, в пяти матчах которой отдал пять голевых передач. Также он провел пять матчей за армейцев в сезоне-1997/98.

В 1989 году Тюменев отправился в Европу, где выступал до 1995 года за ряд финских клубов, а также в Швеции и Австрии. В составе ТПС он стал двукратным чемпионом Финляндии (1990, 1991).

Похороны Тюменева пройдут в Москве 5 августа.