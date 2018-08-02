Общество

Более 130 общественников Псковской области принимают участие в семинаре Фонда президентских грантов

В пятницу, 3 августа, в администрации Псковской области проходит практический семинар Фонда президентских грантов для некоммерческих организаций Псковской области. Их проводят исполнительный директор Фонда президентских грантов Антон Долгов и руководитель проектов департамента экспертизы и мониторинга Фонда президентских грантов Юлия Марина.

Те, кто не смог приехать в Псков, принимают участие в мероприятии в режиме видеоконференцсвязи. По предварительным данным, в общей сложности в семинарах участвуют более 130 общественников, сообщили в управлении внутренней политики администрации области.

Представители Фонда президентских грантов обсуждают с участниками семинаров вопросы социального проектирования и грантовой отчетности. На примере проектов, которые не получили поддержку Фонда, анализируются ошибки в их подготовке.