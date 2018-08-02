Общество

О пользе пожарных извещателей рассказали великолучанам в ходе рейда спасатели

3 августа сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Великие Луки в целях обеспечения пожарной безопасности на территории города в рамках профилактических операций «Лето» и «Отдых» проведен профилактический рейд, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе профилактического мероприятия с населением проведены противопожарные инструктажи и беседы, распространены листовки и памятки на противопожарную тематику. При проведении бесед рассказывали информацию о произошедших пожарах и их последствиях на территории города и области.

В ходе бесед гражданам разъяснена необходимость наличия на придомовом участке первичных средств пожаротушения (бочка с водой, огнетушитель), рассказаны способы раннего обнаружения пожара в жилище при помощи автономных пожарных извещателей.

Особое внимание было уделено правилам поведения детей на период летнего отдыха, а также информированию населения о недопущении сжигания сухой травы, мусора, правилах поведения при нахождении в лесах и на прилегающих к ним территориях, разъяснен порядок очистки территории дачных участков, граничащих с парковыми насаждениями.

Жителей ознакомили с мерами административной и уголовной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности и напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб.