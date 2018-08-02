Общество

Врио губернатора и гендиректор ОАО «РЖД» обсудили дальнейшие пути развития железнодорожного сообщения в Псковской области

Дальнейшие пути совместной работы обсудили врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников и генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров в субботу, 4 августа, в Пскове в рамках рабочей встречи.

В связи с запуском скоростного электропоезда «Ласточка» между Санкт-Петербургом и Псковом речь, в частности, шла о модернизации железнодорожной инфраструктуры в регионе. Это позволит в будущем не только расширить маршрутную сетку курсирования «Ласточки» по территории Псковской области. По предложению Михаила Ведерникова в случае востребованности скоростного поезда «Псков — Санкт-Петербург» и обратно Олег Белозеров выразил готовность обсудить увеличение количества поездов и сократить время состава в пути.

Еще один вопрос касался двустороннего взаимодействия с целью развития туристического потенциала региона. Михаил Ведерников предложил РЖД совместно проработать возможность создания специальных железнодорожных туров в Псковскую область для гостей из других регионов.

Также речь шла о реализации заключенного ранее соглашения о сотрудничестве в части создания транспортно-логистического хаба на базе ОЭЗ «Моглино». Врио губернатора сообщил гендиректору РЖД, что на сегодняшний день проект технического задания на разработку технико-экономического обоснования прошел процедуру согласования.