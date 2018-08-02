Общество

Росгвардейцы отмечают 100-летие со дня рождения бывшего командующего внутренними войсками Ивана Яковлева

Сегодня, 5 августа, отмечается знаменательная дата – 100-летие со дня рождения генерала армии И.К. Яковлева, командовавшего внутренними войсками МВД СССР с 1968 по 1986 год. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

Этот легендарный человек – из плеяды замечательных военачальников, кого мы по праву можем считать отцами-основателями войск национальной гвардии Российской Федерации. 5 августа 2018 года отмечается знаменательная дата – 100-летие со дня рождения генерала армии И.К. Яковлева, командовавшего внутренними войсками МВД СССР с 1968 по 1986 год.

Восемнадцать лет руководил внутренними войсками генерал армии Иван Кириллович Яковлев, с мая 1968 по декабрь 1986 года. За этот период войска превратились из сложной, трудноуправляемой войсковой и охранной структуры Министерства охраны общественного порядка (МООП) СССР, включавшей в себя оперативные, конвойные, специальные, милицейские соединения и воинские части, в хорошо организованные и боеспособные внутренние войска Министерства внутренних дел (МВД) СССР, которые в непростой период с конца 1960-х до 1980-х годов смогли успешно решить задачи по обеспечению общественной безопасности и охране общественного порядка на территории страны.

С конца 1960-х до начала 1970-х годов под руководством генерала И.К. Яковлева постоянно совершенствовалась организационно-штатная структура внутренних войск МВД СССР:

– в ГУВВ МВД СССР вновь были сформированы:

управление боевой подготовки, оперативное управление, организационно-мобилизационное управление;

политический отдел был преобразован в политическое управление;

– восстановлен институт заместителей командиров соединений и воинских частей; всего по штату были введены должности 23 заместителей командиров соединений и 96 заместителей командиров полков (бригад); кроме того, в 21 полк и шесть бригад введены должности заместителей командиров по технической части;

– в штабах соединений были созданы отделения инженерно-технических средств охраны, мобилизационные отделения и отделения спецсвязи (в управлениях 23 соединений);

– структура и штаты Саратовского, Орджоникидзевского и Харьковского военных училищ внутренних войск приведены к структуре и штатам средних военных учебных заведений Советской армии;

– пересмотрены структура и штаты 7 мотострелковых полков и 4 мотострелковых батальонов оперативного назначения с введением в них артиллерийских, зенитных, минометных подразделений и подразделений химической защиты;

– в штаты 43 полков и 17 специальных моторизованных частей милиции было введено 108 броне- транспортеров с водителями .

Рассматривая период истории войск, когда ими руководил генерал армии И.К. Яковлев, можно сделать вывод о том, что они превратились в мощную и эффективную правоохранительную структуру, способную решать любую поставленную перед ними задачу, изменился их облик, на качественно новый уровень был поднят престиж военнослужащих внутренних войск в обществе. Это было достигнуто ратным трудом не только генерала армии Ивана Кирилловича Яковлева, но и многих его единомышленников, генералов и офицеров, приложивших под его руководством максимум усилий для совершенствования служебно-боевой деятельности войск.

Заслуги генерала армии И.К. Яковлева высоко оценены государством. Он награжден двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, тремя орденами Красного Знамени, орденом Суворова III степени, двумя орденами Отечественной войны I степени, двумя орденами Красной Звезды, орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Мужества и многочисленными медалями.

Его имя присвоено Новосибирскому военному институту войск национальной гвардии Российской Федерации.