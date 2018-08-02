Общество

Псковские депутаты поздравили железнодорожников с профессиональным праздником

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени депутатов и от себя лично поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником – Днём железнодорожника.

«Железные дороги – больше чем просто пути сообщения. Это мощный транспортный комплекс, являющийся системообразующим практически для всех отраслей экономики и связывающий все регионы нашей необъятной страны.

Железнодорожный транспорт всегда был самым востребованным. Сегодня качество пассажирских и грузовых перевозок выходит на новый уровень: проводится модернизация железнодорожных путей и подвижного состава, запускаются скоростные поезда, внедряются инновационные технологии.

Чёткая, слаженная и надёжная работа российских железных дорог – результат труда многих тысяч специалистов, преданных своему делу. Железнодорожники гордятся своей профессией и приумножают трудовые традиции, заложенные ветеранами отрасли.

С праздником! Здоровья, удачи, благополучия и новых профессиональных достижений!» - говорится в тексте поздравления.