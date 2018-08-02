Общество

Игорь Потапов объяснил, почему Псковская область находится в тройке лидеров по темпам смертности

Целый комплекс причин обуславливает лидерство Псковской области в показателях по темпам смертности населения. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН сообщил председатель государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игорь Потапов.

По его словам, основной причиной является высокий удельный вес лиц старше трудоспособного возраста. «Таких лиц более 30%, они больше подвержены болезням сердечно-сосудистой системы и онкозаболеваниям», - отметил он.

«Вторая причина – Псковская область традиционно является местом, куда приезжают на отдых жители мегаполисов. Некоторые здесь умирают, а статистика идет на Псковскую область», - рассказал Игорь Потапов.

Третьей причиной глава здравкомитета назвал дефицит медицинских кадров. «Пока мы не снизим смертность на участке, общая смертность будет меняться мало. Какие бы современные центры мы не открывали, смертность не снизится. Чтобы выявить болезни на ранней стадии, надо, чтобы у человека был лечащий врач, это должен быть участковый доктор, который будет опекать», - заключил он.