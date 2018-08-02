Общество

Круглый стол по актуальным вопросам дошкольного образования проходит в Общественной приемной Михаила Ведерникова

Круглый стол по актуальным вопросам дошкольного образования проходит в Общественной приемной Михаила Ведерникова. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в его работе принимают участие начальник управления образования администрации города Пскова Анна Кузыченко, руководители и воспитатели детских садов города, представители родительской общественности, эксперты ПОИПКРО и госуправления образования.

Как было отмечено на круглом столе, одним из форматов работы Общественной приемной являются дискуссионные площадки по самым разным темам - ЖКХ, дороги, образование, здравоохранение и другие. По образовательному направлению планируется провести четыре встречи. Так, сегодня присутствующие обсуждают актуальные вопросы дошкольного образования. Кроме того, до конца августа планируется провести площадки, посвященные высшему, общему и дополнительному образованию.

Все идеи, которые сегодня озвучат участники круглого стола, будут донесены до Михаила Ведерникова для дальнейшего принятия решений.