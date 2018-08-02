Общество

Новое здание перинатального центра в Пскове активно проветривают, чтобы сократить количество вредных веществ в воздухе

Новое здание перинатального центра в Пскове активно проветривают, чтобы сократить количество вредных веществ в воздухе. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН сообщил председатель государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игорь Потапов, отвечая на вопрос о сроках открытия медицинского учреждения.

«Строительно-монтажные работы завершены. Пуско-наладка медоборудования завершена, поставка оборудования завершена за исключением мелких деталей. Основная проблема в том, что при работе санитарно-эпидемиологической службы в ряде помещений выявлено превышение предельно допустимого количество химических веществ. Концентрация прогрессивно уменьшается, но превышает норму. В четверг-пятницу на прошлой неделе были взяты повторные пробы. Мы ждем результаты, и в зависимости от них будем решать - проветривать ли дальше», - отметил он.

Глава здравкомитета уточнил, что других рекомендаций от Роспотребнадзора, кроме проветривания и вентиляции, не поступало. Подрядчик еще раз проверил все использованные стройматериалы, никаких нарушений экологических требований не выявлено.

Главный врач ГБУЗ «Псковский перинатальный центр» Сергей Сукманюк рассказал об одном из предположений, согласно которому вредные вещества появились в воздухе из-за упаковки, в которой привозили материалы и оборудование.