Общество

«Родительский университет» может быть открыт в Псковской области в режиме онлайн

«Родительский университет» может быть открыт в Псковской области в режиме онлайн. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое предложение высказала заведующая кафедрой психологии ПсковГУ, директор частного детского сада-яслей Диана Грибанова на круглом столе по актуальным вопросам дошкольного образования, который проходит в Общественной приемной Михаила Ведерникова.

По ее мнению, с учетом большого числа вопросов, поступающих со стороны родителей по поводу обучения и воспитания детей, назрело создание сайта, посвященного вопросам образования, в том числе дошкольного. По сути этот сайт должен стать своего рода «родительским университетом». «Он предполагает участие родителей в образовании своих детей, начиная с рождения и до момента их поступления в высшее учреждение», - пояснила Диана Грибанова. Больше всего, как показал опрос, родители нуждаются в консультациях учителя-дефектолога и медика. На втором месте консультации психолога. Примерно 20 процентов родительской общественности готовы приходить на такие консультации лично, остальным было бы достаточно консультаций в режиме онлайн. За час консультации специалиста родители готовы платить 200 - 300 рублей.



«Если бы у нас появилась такая площадка в интернете, она бы сильно сэкономила время и средства родителей и охватила бы большую аудиторию», - отметила Диана Грибанова. Представитель ПОИПКРО Елена Сторонкина высказала мнение, что, «если мы хотим системной работы, то надо создавать такую площадку не на общественных началах, а на уровне региональных органов власти». Представитель госуправления образования Псковской области рассказала о планах по созданию целой сети консультационных центров для детей раннего возраста и их родителей по всему региону.





В рамках круглого стола также говорилось о необходимости создания в Псковской области групп присмотра и ухода за детьми, в которых могли бы работать сами мамы, одновременно присматривая и за своими, и за «чужими» детьми. Также обсуждается идея объявить гранты, нацеленные на финансовую и профессиональную поддержку таких мам. «Возможно, такие гранты подтолкнут мам к тому, чтобы они сами открывали такие группы присмотра и ухода», - отметила представитель управления образования.