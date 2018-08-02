Общество

Международная «Вахта памяти» проходит вблизи невельской деревни Червоеды

Международная «Вахта памяти» при участии партии «Единая Россия» проходит вблизи деревни Червоеды Невельского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, здесь в палаточном лагере собрались поисковики, волонтеры, молодежь из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Саратова, Сыктывкара, Псковской области, а также Белоруссии и Латвии - всего около 130 человек.

В рамках «Вахты памяти», которая началась сегодня и продлится до 15 августа, будут проводиться методические занятия с подрастающим поколением. Дети смогут больше узнать о поисковой деятельности, посмотреть фильмы и услышать истории о Великой Отечественной войне, познакомиться с выставкой находок поисковиков за предыдущие годы.

Также в программе – курс выживания и различные соревнования. «К примеру, после теоретической части мы предложим ребятам с помощью металлоискателя найти предмет, спрятанный на площадке 50 на 50 метров», - рассказал председатель Псковской областной военно-патриотической поисковой общественной организации «След «Пантеры» Геннадий Корольков. Победители получат призы и сувениры от «Единой России».

Старшеклассникам представится возможность поучаствовать в раскопах. «В прошлом году на военно-мемориальном кладбище в деревне Усть-Долыссы мы перезахоронили останки 264 воинов и решили продолжить поисковую операцию в том же районе», - отметил Корольков.

«Цель таких мероприятий - сохранить историческую память, не допустить искажения истории Великой Отечественной войны и способствовать патриотическому воспитанию молодежи», - подчеркнул председатель общественного совета партийного проекта «Историческая память» в Псковской области Павел Дроздов. Он тоже собирается выступить перед ребятами во время проведения «Вахты памяти».

Партийный проект «Единой России» «Историческая память» следит за сохранением и реставрацией памятников истории и культуры. Сегодня в России насчитывается более 90 тыс. памятников федерального, регионального и местного значения, причем каждый второй из них требует срочного капитального ремонта. Партпроект осуществляет контроль за их реставрацией, привлекая к активному сотрудничеству общественников, которые оперативно указывают на те или иные недостатки в работе. Кроме того, партпроект ведет специальное направление, которое посвящено сохранению памяти о Великой Отечественной войне. В рамках этого направления в регионах реализуются такие проекты, как «Защитникам Отечества посвящается…», «Вахта памяти», «Точка памяти» и многие другие.

