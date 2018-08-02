Общество

С 7 августа в некоторых районах Псковской области ожидается 5 класс пожарной опасности

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», с 7 августа местами по Псковской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность - 5 класс.

6-11 августа по Псковской области сохранится высокая пожарная опасность - 4 класс по региональной шкале.

В связи с этим ГУ МЧС России по Псковской области обращается с просьбой ко всем жителям и гостям Псковской области быть особо внимательными и соблюдать все необходимые правила пожарной безопасности, а именно: не жечь мусор на своих садовых и дачных участках. Призываем быть особенно внимательными и бдительными в этот пожароопасный период: не подвергать опасности свою жизнь и жизни своих близких, не подвергать опасности населенные пункты, беречь имущество и свое здоровье. Обращаем внимание родителей: не оставляйте без присмотра детей, чтобы детская шалость не превратилась в большой пожар.

Спасатели обращают внимание всех, находящихся в это время на отдыхе, на соблюдение правил пожарной безопасности, а именно: быть осторожными при обращении со спичками, сигаретами и другими огнеопасными предметами.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101».