Общество

Воспитанники детдомов Петербурга и Ленобласти приняли участие в творческой смене псковской организации «Дети - наше будущее»

Во время летнего отдыха, организованного ПОООМС «Дети - наше будущее» для детей и их родителей, в СКО «Смена» в поселке Сукко Анапского района работали творческие мастерские по хореографии. Каждый отдыхающий мог принять участие в интересных развивающих мастер-классах. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в общественной организации, среди участников мастер-классов было много воспитанников детских домов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Ребята, которые отдыхали в лагере, на мастер-классах выполняли танцевально-ритмическую гимнастику, играли под музыку, а главное, раскрывали свои таланты.

Итогом мастер-классов стал праздничный концерт для всех отдыхающих СКО «Смена», где ребята выступили с танцевальными номерами, признанными зрителями одними из лучших номеров вечера. Благодарная публика тепло и радостно принимала каждый номер. После концерта все участники мастер-классов отпраздновали свое успешное выступление вкусной пиццей с чаем.