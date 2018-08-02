Общество

Жителя Латвии будут судить за дачу взятки псковскому таможеннику

Псковской транспортной прокуратурой утверждено обвинительное заключение в отношении жителя Латвии, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291 УК РФ(дача взятки должностному лицу).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры, в ходе расследования установлено, что этот гражданин за неприменение форм дополнительного таможенного контроля в виде таможенного досмотра к его транспортному средству на МАПП «Убылинка» дал взятку заместителю начальника отдела таможенного оформления и таможенного контроля, который уведомил начальника Псковской таможни о факте склонения его к совершению коррупционного преступления.

Уголовное дело в отношении жителя Латвии направлено в Пыталовский районный суд Псковской области для рассмотрения по существу.