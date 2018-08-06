Общество

Комиссия при Росреестре снизила кадастровую стоимость 207 дачных участков

В июле комиссия по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по Псковской области провела два заседания, в ходе которых рассмотрела 26 заявлений о снижении цены 225 земельных участков в регионе, 207 из которых относятся к землям сельхозназначения с установленным видом разрешенного использования- для дачного строительства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс- службе областного ведомства.

После изучения поступивших заявлений и представленных к ним документов комиссией были приняты решения о снижении суммарной кадастровой стоимости земельных участков, составлявшей на момент оспаривания 528,5 млн. рублей, до рыночной в размере 174,1 млн. рублей. Общая цена уменьшена на 354,4 млн. рублей.

Два заявления были отклонены в связи с не подтверждением недостоверности сведений об объекте недвижимости, использованных при определении его кадастровой стоимости.

В региональном Росреестре напомнили, что ведомство не проводит кадастровую оценку объектов недвижимости, но участвует в ее исправлении, если у правообладателей есть сомнения в ее правильности. Кадастровую стоимость объектов недвижимости определяют независимые оценщики, а утверждают региональные и местные органы власти. В случае несогласия с оценкой оспорить эти результаты можно в суде или в специальных комиссиях по оспариванию, созданных при управлениях Росреестра во всех регионах России.

Вся необходимая информация о порядке обращения в комиссию и результатах оспаривания кадастровой стоимости (протоколы заседаний комиссии, решения) в Псковской области размещена на портале Росреестра в региональном блоке рубрики «Кадастровая оценка».