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Общество

Большие «пенсионные» слушания проведет Госдума 21 августа

07.08.2018 10:42|ПсковКомментариев: 0

Большие «пенсионные» слушания проведет Госдума 21 августа. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия». По мнению первого замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Адальби Шхагошева, большие парламентские слушания по совершенствованию пенсионной системы можно считать профессиональной альтернативой референдума.

«Я думаю, что большие парламентские слушания можно считать профессиональной альтернативой референдума. Председатель Госдумы Вячеслав Володин не оставляет никакого дефицита обсуждения и становится смелым политическим магнитом по самому, возможно, сложному законопроекту в истории современной Думы», - считает парламентарий.

По мнению депутата, решение о проведении больших парламентских слушаний по совершенствованию пенсионной системы показывает, что в Госдуме максимально чувствуют общественный нерв.

«Напомню слова президента РФ Владимира Путина по вопросу совершенствования пенсионной системы: необходимо услышать все мнения, и исходя из этого будущий закон должен будет обрести окончательную форму. Спикер Госдумы предложил надежную площадку для широкого концентрированного обсуждения тех самых мнений. Решение очень грамотное и безальтернативное, в помощь всему обществу в целом», - уверен Шхагошев.

По мнению депутата, Госдума сделает все, чтобы во временной промежуток после внесения законопроекта Правительством РФ и его вторым чтением, не было никакого зазора в эффективном обсуждении его положений.

Теги: #пенсии #Единая Россия #пенсионеры #Госдума
Источник: Псковская Лента Новостей
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