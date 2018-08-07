Общество

На экскурсии в Великом Новгороде побывали члены профсоюза из МП г. Пскова «Лифтмонтажсервис»

Члены первичной профсоюзной организации МП «Лифтмонтажсервис» вместе с членами своих семей побывали на экскурсии в Великом Новгороде.

Как сообщил Псковской Ленте Новостей председатель Псковской областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения Игорь Иванов, всего в поездке приняли участие 46 человек. Они посетили музей деревянного зодчества «Витославлицы», где познакомились с особенностями быта русского крестьянства в XVI-XIX веках и с традициями свадебного обряда. Затем участники экскурсии побывали на 1,5 часовой теплоходной прогулке по реке Волхов до Рюрикова городища. В свободное время они осмотрели Новгородский Кремль и Софийский собор.

«Мы не первый год реализуем туристические программы для членов профсоюза, причём география экскурсионных поездок постоянно расширяется: профсоюзные активисты посещают не только знаковые места нашего региона, но и ближайшие города, такие как Санкт-Петербург, Смоленск, Новгород. Также растет популярность экскурсий в города Белоруссии. У нас есть четкое понимание, что работники должны не только взаимодействовать внутри коллектива, но и вне работы общаться, вместе отдыхать, культурно развиваться. Работа профсоюза, позволяющая грамотно организовать досуг человека труда, способствует формированию положительного микроклимата в коллективе, укрепляет организационную структуру. В ближайшее время для членов профсоюза жизнеобеспечения будут организованны поездки на остров Залита, в Пушкинские места, Петергоф», - отметил Игорь Иванов.

Добавим, что все члены профсоюза муниципального предприятия выразили благодарность Псковской областной организации Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения за помощь в организации экскурсионной поездки, а также отметили высокий профессионализм водителя экскурсионного автобуса Сергея Кузнецова.