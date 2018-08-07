Общество

В Минпромторге предложили приблизить точки продажи алкоголя к школам и детским садам

В Минпромторге считают, что запрет на продажу алкоголя возле школ и больниц необходимо смягчить. По информации «Известий», которые ссылаются на пресс-службу ведомства, так называемый «радиус трезвости» предлагается сократить до 20 - 50 метров. Согласно действующим нормам, реализация алкогольной продукции недопустима на расстоянии менее 300 метров от школ, детских садов и больниц.

В Минпромторге считают, что нынешние порядки сильно ограничивают алкогольный бизнес. Ведомство уточняет, что в случае принятия их предложения расстояние от школы или детского сада до любой торговой точки, в которой продают спиртное, будет составлять не менее 50 метров. Для медицинских или спортивных учреждений ограничения будут составлять 20 - 50 метров.

По мнению работников Минпромторга, излишние ограничения алкогольного бизнеса лишь провоцируют появление нелегальных элементов в этом сегменте рынка, а не сокращение употребления спиртного.