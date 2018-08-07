Общество

Из-за неоплаченного долга пскович пропустил свой рейс за границу

УФССП России по Псковской области напоминает жителям города и области о необходимости заранее проверять себя на долги перед выездом за пределы Российской Федерации.

«Не забывайте, что если в отношении вас на исполнении в службе судебных приставов есть исполнительное производство с сумой задолженности свыше 30 тысяч рублей или исполнительное производство свыше 10 тысяч рублей и вы знаете о нем уже свыше 2 месяцев, то выехать за пределы страны у вас не получится. Необходимо оплатить долг», - отмечается на сайте ведомство.

Житель Пскова был ограничен в выезде за пределы Российской Федерации за неуплату налоговых обязательств и не смог вылететь из страны. Чтобы снять с себя запрет на выезд, ему пришлось оплатить 203 тысячи рублей задолженности и лететь уже другим рейсом.

А вот жительница Острова поступила иначе. Она заранее позвонила судебному приставу-исполнителю в отдел, чтобы узнать, есть ли у нее какие-либо задолженности, ведь путевки на отдых уже куплены. Судебный пристав-исполнитель сообщила, что у нее имеется задолженность и предупредила об ограничении ее в праве выезда за пределы страны. Жительница Острова сразу же оплатила свой долг по кредитным обязательствам в 53 тысячи рублей в полном объёме.

В пресс-службе УФССП России по Псковской области уточнили, что жителей региона с ограниченным правом на выезд из страны возбуждено более 11 тысяч исполнительных производств.