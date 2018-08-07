Общество

«Акваполис» приглашает псковичей проводить жаркое время в воде

Псковский аквапарк приглашает псковичей проводить жаркое время в воде, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации торгово-развлекательного комплекса «Акваполис».

«Жаркую погоду лучше всего проводить в воде - это факт, который каждый может подтвердить на своем личном опыте! Учитывая то, что в аквапарке несколько больших акваторий и водных поверхностей - то именно аквапарк "Акваполис" - идеальное место, чтобы отдохнуть и освежиться!» - отмечают в ТРК.

Помимо акваторий, к услугам гостей - несколько горок, спа-бассейн, джакузи, банный комплекс, кафе и бар. В аквапарке «Акваполис» работает солярий и фотостудия.

Проведите это лето незабываемо в аквапарке «Акваполис»!



Подробная информация об услугах и тарифах на официальном сайте aqua.aquapolis60.ru или по тел. 701-101.