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Общество

В Кадастровой палате по Псковской области прошла «горячая линия»

08.08.2018 10:33|ПсковКомментариев: 2

7 августа филиал «ФКП Росреестра» по Псковской области провел «горячую линию» по вопросам приема - выдачи документов на услуги Росреестра. На вопросы граждан отвечала начальник межрайонного отдела филиала Валентина Иванова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Кадастровой палате, в ходе «горячей линии» в Кадастровую палату поступили волнующие граждан вопросы. Наиболее актуальным стал вопрос о том, какие документы необходимо заверить нотариально в случае представления заявления на государственную регистрацию прав посредством почтового отправления. Валентина Иванова ответила, что подлинность подписи заявителя на заявлении должна быть нотариально заверена, также в нотариальном порядке удостоверена доверенность, подтверждающая полномочия представителя заявителя. Сделка с объектом недвижимости должна быть заверена нотариусом, должна быть приложена копия документа, удостоверяющая личность физического лица (правообладателя стороны сделки или его представителя). Если стороной сделки является юридическое лицо, то нужно приложить копию документа удостоверяющая личность его представителя – физического лица.

Также псковичей волновало в течение, какого времени должны поступить сведения об оплате государственной пошлины за осуществление государственной регистрации, во избежание возврата дела без рассмотрения. Валентина Иванова пояснила, что сведения об оплате государственной пошлины должны поступить в течение 5 дней.

Кадастровая палата по Псковской области ежемесячно проводит телефонные «горячие линии». Следующая «горячая линия» состоится 19 сентября и будет посвящена вопросам предоставления консультаций по платным услугам «ФКП Росреестра» по Псковской области.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области призывает псковичей предлагать свои темы для проведения «горячих линий». Их можно присылать на электронную почту fgu600613@60.kadastr.ru.

Теги: #Росреестр #кадастровая палата
Источник: Псковская Лента Новостей
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