Общество

Игорь Сильченков объяснил невозможность возвращения пригородного поезда Великие Луки - Себеж

С просьбой вернуть пригородный поезд Великие Луки - Себеж обратилась на сайт ведерников.рф жительница Псковской области.

«Во всех регионах пригородные поезда вернули, в Москве пенсионерам даже бесплатный проезд сделали в электричках, а в Псковской области пригородные поезда вернули только псковичам, а на великолучан и жителей южного куста, видимо, наплевать. Люди мучаются уже который год», - отметила женщина.

По словам гражданки, автобусы редки и зачастую недоступны - и по цене, и по маршруту. «Кто из стареньких бабушек в состоянии топать 2-5 км до трассы Москва - Балтия, где останавливаются проезжающие междугородные автобусы? А в зимнее время автобусы часто отменяются, и как людям из деревень съездить в Пустошку или Нновосокольники - в поликлинику, за покупками и т.п.?» - возмущается пользовательница сайта.

И.о. председателя государственного комитета Псковской области по транспорту Игорь Сильченков в ответе, размещенном на портале ведерников.рф, отметил, что сокращение количества поездов, следующих в пригородном сообщении, - это вынужденная мера, предпринимаемая АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» (далее - АО «СЗППК») и ОАО «РЖД» для сокращения убытков от пригородных перевозок.

«Движение пригородного поезда «Себеж - Великие Луки» было закрыто в 2015 году в связи с низким пассажиропотоком. Убытки от курсирования, по сведениям АО «СЗППК», составили 22,5 млн руб.

Для восстановления вышеуказанного железнодорожного сообщения необходимо выплачивать компенсацию железнодорожному перевозчику за убытки за счет бюджета Псковской области. В условиях дефицитности областного бюджета, а также недопоступления доходных источников, увеличение расходных обязательств областного бюджета является крайне затруднительным.

Единственной возможностью сохранить пригородные перевозки - это заменить железнодорожные автобусными, поскольку их себестоимость в Псковской области значительно меньше», - пояснил он.

Игорь Сильченков добавил, что в связи с отменой данного пригородного поезда открыт ежедневный автобусный маршрут «Себеж - Великие Луки» (2 оборотных рейса в день: отправлением от автовокзала г. Себежа: 05:30 и 14:00; отправлением от АВ г. Великие Луки: 09:30 и 18:00).

«Дополнительно сообщаю, что через станцию Себеж до станции Великие Луки ежедневно проходит фирменный поезд «Латвия Экспресс» по маршруту «Рига - Москва»», - заключил чиновник.