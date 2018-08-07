Общество

В Себеже пресечена попытка ввоза партии бельгийской миндальной пудры

На международном железнодорожном временном пункте пропуска «Себеж» в Псковской области должностным лицом территориального Управления Россельхознадзора проведен карантинный фитосанитарный контроль партии миндальной пудры. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В сопровождении фитосанитарного сертификата, выданного страной производителя продукции – Бельгией, и товарно-транспортной накладной, груз весом 220 килограммов следовал из Латвии на одно из предприятий города Алматы (Казахстан).

В результате документарной проверки государственным инспектором установлено, что фитосанитарный сертификат на данную продукцию содержит не заверенные уполномоченным органом изменения или дополнения, что делает его недействительным.

В связи с выявленным нарушением управлением принято решение о запрете ввоза партии миндальной пудры на территорию Евразийского экономического союза.