Общество

Великолучанам не рекомендуют купаться в Ловати из-за сальмонеллы

По результатам исследований, проведенных Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области, вода из реки Великой на городском пляже в Пскове по микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, соответствующие исследования были проведены в период с 25 июля по 3 августа.

Вода из р. Ловать на городском пляже г. Великие Луки по микробиологическим показателям не соответствует требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» (превышение в 5,7 раз по ТКБ, 1, 5 раз по ОКБ, обнаружена salmonella typhimurium).

По физико-химическим, паразитологическим показателям вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»

Информация передана в администрацию г. Великие Луки для установки аншлагов о запрете купания на пляже.

В Куньинском районе вода из озер Жижицкое и Лусня не соответствуют требованиям СанПиН.

Хорошие показатели у воды из озера Опухлики в Невельском районе, реки Велиуой в Опочке, реки Шелонь в Порховском, Дновском, Дедовичском районах, озер в Кривске, озера Смоленское, озера Плесков, озера Тиглецкое, озера Рагозино, реки Утроя в Островском, Палкинском, Печорском и Пыталовском районах, озера Песчаное в Стругокрасненском районе и реки Плюсса в Плюсском районе.