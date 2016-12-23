Матч, посвященный 70-летию отечественного хоккея, прошел в Пскове

Ветераны псковского хоккея встретились в Ледовом дворце. Матч был посвящен 70-летию отечественного хоккея. Как сообщает ГТРК «Псков», на лед вышли спортсмены-любители из Пскова и области. Как отметили сами хоккеисты, матч прошел в теплой дружеской обстановке и завершился со счетом пять один в пользу команды Пскова.

Все спортсмены были награждены юбилейными медалями и грамотами.

Напомним, что первый матч первого чемпионата СССР состоялся 22 декабря 1946 года, эту дату принято считать отправной точкой в истории отечественного хоккея.

Источник: Псковская Лента Новостей