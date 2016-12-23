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1 января в Ледовом дворце в Пскове будут организованы массовые катания

24.12.2016 22:14 ПЛН, Псков

1 января в Ледовом дворце в Пскове с 15.00 до 21.00 будут организованы массовые катания.

Расписание занятости ледовой арены с 26 декабря по 1 января:

26 декабря, понедельник

06:00-07:00 - тренировка ХК «Дружина»

07:15-08:15 - тренировка ХК «Евро-Керамика»

08:30-09:30 - секция фигурн. кат. ТГ-1/1,ТГ-2 (Хрипкова А.А.,Цветкова О.Д.)

09:45-10:45 - секция фигурного катания  СОГ-2 ( Робина М.М.)

11:00-12:15 - секция фигурн. кат. СОГ-1,СОГ-1 (Робина М.М.Цветкова О.Д.)

12:30-13:30 - массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)

13:45-14:30 –секция фигурн. кат. НП-2, НП-1(Хрипкова А.А.Цветкова О.Д.)

14:30-15:15 –секция фигурного катания ТГ-1/2(Хрипкова А.А.)

14:30-15:30 –секция фигурного катания ТГ-1 (Цветкова О.Д..)

15:15-16:15 –секция фигурного катания ТГ-2 (Хрипкова А.А.)

16:30-17:30– секция хоккея СОГ-3, СОГ-4 (Базилевских Е.И.)

17:30-18:30 –секция хоккея НП-3. ТГ-3 (Пошелюк Д.Ф., Автомов Л.С.)

18:45:19:45– массовое катание

20:00-21:00 –тренировка ХК «Ветераны»

21:15-22:15 - тренировка ХК «Звезда»

Чемпионат области по хоккею

22:30-23:30 –«Ганза»-«Барсы-2»

00:00-01:00 –тренировка ХК «Гвардия»

27 декабря, вторник

06:30-07:30 –тренировка ХК «Барсы»

07:30-08:30 –технический перерыв

08:30-09:30 - секция хоккея НП-1, НП-1/2(Пузанов О.В, Пошелюк Д.Ф.) 

09:45-10:45– секция фигурн. кат. ТГ-1/1,ТГ-2 (Хрипкова А.А. Цветкова О.Д.)

10:45-11:45 –секция хоккея СОГ-1 (Автомов Л.С.)

12:00-13:00 –секция фигурн.катания СОГ-1 (Робина М.М.)      

13:15-14:30 - секция хоккеяТГ-3 (Автомов Л.С.)               

14:45-15:45 –секция хоккея НП-3 (Пошелюк Д.Ф.)

16:00-17:00  -секция фигурн.кат.  ТГ1/2, НП-3(Хрипкова А.А.. Робина М.М.)

17:15-18:45 –секция хоккея ТГ-1 (Виолентий О.В.)

19:00-20:00 –массовое катание

20:15-21:15 –тренировка ХК «Легион»

Фестиваль Н.Х.Л.

21:30-22:45 – «Плесков»-«Псков»

23:00-00:00 –массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)

28 декабря, среда

06:30-07:30 – тренировка ХК «ВДВ»

07:45-08:45 – технический перерыв

09:00-10:00 – секция хоккея НП-1/1, НП-1/2 (Пузанов О.В. Пошелюк Д.Ф.)

10:00-10:45– секция фигурн.кат.ТГ-1/1, ТГ-2(Хрипкова А.А.Цветкова О.Д)

11:00-12:30 – секция фигурн.кат. (Робина М.М.)

12:45-13:45 –массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)

13:45-14:30 – секция фигурн.кат. НП-2 (Хрипкова А.А.)

14:30-15:30 – секция фигурн.кат. ТГ-2,ТГ-1(Хрипкова А.А. Цветкова О.Д.)

15:30-16:30 – секция хоккея  СОГ-3,СОГ -4 (Базилевских Е.И.)

16:45-17:45 –секция фигурн.катания ТГ1/2 (Хрипкова А.А.)

18:00-19:00 –массовое катание

19:15-20:15 – секция хоккея НП-3 (Пошелюк Д.Ф.)

20:30-21:30 – тренировка ХК «Барсы»

21:45-22:45 – тренировка ХК «Медведи»

23:00-00:00 – тренировка ХК «Родина»

00:15-01:15 – тренировка ХК «Сталь»

29 декабря, четверг

06:30-07:30 –тренировка ХК «Евро-Керамика»

07:30-08:30 –технический перерыв

08:45-10:00 –секция хоккея НП-1/1. НП-1/2 (Пузанов О.В., Пошелюк Д.Ф.)

10:15-11:15 –секция фигурн. кат. ТГ-1/1,ТГ-2 (Хрипкова А.А.Цветкова О.Д.)

11:30-12:30 –секция хоккея  СОГ-2 ( Виолентий Д.О.)

12:45-13:45 – тренировка ХК «ВДВ-Купол»

14:00-14:45 –секция фигурного катания НП-2 (Хрипкова А.А.)

14:45-15:30   секция фигурн. кат. ТГ-2,ТГ-1 (Хрипкова А.А. Цветкова О.Д.)

15:45-17:00 –секция хоккея  НП-3  (Пошелюк Д.Ф.)

17:15-18:45 –секция фигурн.кат.ТГ1/2, НП-3 (Хрипкова А.А., Робина М.М.)

19:00-20:00 –массовое катание

20:15-21:15 – тренировка ХК «Красный город»

21:30-22:30 – тренировка ХК «АвтоФаворит»

22:45-23:45 – тренировка ХК «Ганза»

00:00-01:00 – тренировка ХК «Гвардия»

30 декабря, пятница

06:30-07:30 –тренировка ХК «Барсы»

07:30-08:30 –технический перерыв

08:45-10:00 –секция хоккея  НП--3 (Пошелюк Д.Ф.)

10:15-11:15 –секция хоккея НП-1( Пузанов О.В.)

11:30-12:30 –секция фигурн. кат.  СОГ1,СОГ1 (Цветкова О.Д.., Робина М.М.)

12:45-13:45 –тренировка ХК «ВДВ-Купол»

14:00-15:00 –секция фигурн. катания НП-1, НП-2(ЦветковаО..Хрипкова А.А.)

15:00-15:45 –секция фигурн.катания ТГ-1ТГ-2 Хрипкова А.А.Цветкова О.Д..)

16:00-17:00 –  фигурн.катания ТГ1/2 (Хрипкова А.А.)

17:15-18:45 – секция хоккея СОГ-3, СОГ-4 (Ваганов Н.Н., Базилевских Е.И.)

19:00-20:00  - массовое катание

20:15-21:15 –тренировка ХК «Легион»   

21:30-22:30 –тренировка ХК «Порхов»

22:45-23:45 –тренировка ХК «Метеор-Пыталово»

00:00-01:00 –тренировка ХК «Звезда»

31 декабря, суббота

07:00-08:00 – тренировка ХК «Дружина»

08:15-09:15 – массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)

09:30-10:30 –массовое катание

10:45-11:45 –массовое катание

12:00-13:00 –массовое катание

13:15-14:15 – массовое катание

14:30-15:30 – массовое катание

15:45-16:45 – массовое катание

17:00-18:00 – массовое катание

1 января, воскресенье

15:00-16:00 – массовое катание

16:15-17:15 – массовое катание

17:30-18:30 – массовое катание

18:45-19:45 – массовое катание

20:00-21:00 – массовое катание

Источник: Псковская Лента Новостей



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