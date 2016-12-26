В Пскове завершился турнир по мини-футболу памяти сотрудника ОСН «Зубр» Алексея Ширяева

В УФСИН России по Псковской области определился победитель турнира по мини-футболу сезона 2016 года памяти Героя России, сотрудника ОСН «Зубр» Алексея Ширяева, погибшего при исполнении служебных обязанностей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, турнир по мини-футболу среди учреждений уголовно-исполнительной системы области прошел в хорошей футбольной эмоциональной атмосфере. Из 9 команд, принимающих участие в соревнованиях и условно разделенных на Южную и Северную лиги, путевки в финал получили по две команды из каждого направления. Юг представили СИЗО-2 и ИК-6, север - ИК-2 и СИЗО-1.

По результатам жеребьевки в групповых баталиях команда ИК-6 встретилась с командой псковского следственного изолятора, одержав над ней убедительную победу, а ИК-2 обыграла СИЗО-2. В очной встрече за третье место в борьбу вступили команды следственных изоляторов. Победителем матча и бронзовым призером соревнований стала команда СИЗО-1, великолукский следственный изолятор оказался на четвертом месте.

В финальном матче команда ИК-2 сохраняла шансы на первое место, но соперник - ИК-6 показал свои лучшие качества и уверенно одержал победу со счетом 3:7, став победителем турнира по мини-футболу сезона 2016 года.

Итоги соревнований таковы: третье место - СИЗО-1, на вторую ступень пьедестала почета поднялась команда ИК-2, первое место у ИК-6. Лучшим игроком турнира признан Дмитрий Степанов (ИК-6), лучшим бомбардиром - Олег Шиленок (СИЗО-1).

Награды победителям: кубки, медали и дипломы вручил заместитель начальника УФСИН России по Псковской области Виктор Леонов. Он поблагодарил всех спортсменов за участие, пожелал успехов, удачи, новых профессиональных и спортивных побед.

Источник: Псковская Лента Новостей