Сегодня: Понедельник, 26 Декабря    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Соловьи Легкий переход Для экономных мам На чем можно будет заработать в следующем году Обратный отсчет «Таможенные системы XXI века» поздравляют псковичей Купи у фермера Лучшая интерьерная печать в Пскове Новогодний ЦДИ
Александр Козловский сразился с Николаем Валуевым и Денисом Лебедевым на турнире по зимнему футгольфу в Куньинском районе

Александр Козловский сразился с Николаем Валуевым и Денисом Лебедевым на турнире по зимнему футгольфу в Куньинском районе

Первый в России турнир по зимнему футгольфу прошел сегодня, 24 декабря, в Куньинском районе. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, по инициативе двух депутатов Государственной Думы,...58



Хоккейная команда из Нарвы выиграла псковский «Новогодний Кубок»

26.12.2016 14:22 ПЛН, Псков

С 23 по 25 декабря в псковском Ледовом дворце проходил Международный юношеский турнир по хоккею «Новогодний Кубок» среди команд хоккеистов 2004 года рождения. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в соревновании принимали участие шесть команд. Участники сыграли в круг.
 
 
По итогам трех игровых дней главный приз завоевали юные хоккеисты из Нарвы, серебренными призерами стали гости из Гродно, а бронзовыми – команда «Петергоф» Санкт-Петербург. Хозяева соревнований оказались «гостеприимными», замкнув турнирную таблицу.
 
 
Места распределились следующим образом:
1-е место – Narva PSK (Эстония);
2-е место – ЦОР Гродно (Беларусь);
3-е место – «Петергоф» С-Петербург;
4-е место – «Рубин» Кузнецк;
5-е место – «Дружина-Регион» Ленинградская область;
6-е место – «Торнадо» Псков.
 
 
 
 

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Нравится ли вам, как Псков украшен к Новому году?













Loading...


Голосование

Нравится ли вам, как Псков украшен к Новому году?













Календарь