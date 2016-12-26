Хоккейная команда из Нарвы выиграла псковский «Новогодний Кубок»

С 23 по 25 декабря в псковском Ледовом дворце проходил Международный юношеский турнир по хоккею «Новогодний Кубок» среди команд хоккеистов 2004 года рождения. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в соревновании принимали участие шесть команд. Участники сыграли в круг.

По итогам трех игровых дней главный приз завоевали юные хоккеисты из Нарвы, серебренными призерами стали гости из Гродно, а бронзовыми – команда «Петергоф» Санкт-Петербург. Хозяева соревнований оказались «гостеприимными», замкнув турнирную таблицу.

Места распределились следующим образом:

1-е место – Narva PSK (Эстония);

2-е место – ЦОР Гродно (Беларусь);

3-е место – «Петергоф» С-Петербург;

4-е место – «Рубин» Кузнецк;

5-е место – «Дружина-Регион» Ленинградская область;

6-е место – «Торнадо» Псков.

Источник: Псковская Лента Новостей