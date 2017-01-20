Юрий Сорокин принял участие в обсуждении партийного проекта «Детский спорт» в регионах Северо-Запада

19 января в Санкт - Петербурге состоялось рабочее совещание по вопросу реализации проекта партии « Единая Россия » - « Детский спорт » в регионах Северо - Западного федерального округа . В составе делегации от Псковской области в совещании принимал участие депутат Псковского областного Собрания , региональный координатор проекта « Детский спорт » Юрий Сорокин .

Как он сообщил Псковской Ленте Новостей , совещание проходило при аппарате полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе под председательством заместителя полномочного представителя президента РФ в СЗФО Любови Совершаевой, под председательством руководителя проекта , члена Генерального совета партии , заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам Ирины Родниной .

Одной из целей проекта « Детский спорт » является повышение значимости занятий физической культурой и спортом и совершенствования системы физического воспитания в школе . На территории Псковской области проект работает уже не первый год . Ежегодное выделение финансовых средств в рамках проекта идет не только на ремонт и реконструкцию спортивных залов и пришкольных спортивных площадок учреждений образования , но и на приобретение необходимого спортивного инвентаря и оборудования .

В Псковской области создана единая система совместной деятельности спортивных и общеобразовательных школ , школ интернатов , дошкольных учреждений . Данное сотрудничество способствует развитию школьных и подростковых спортивных клубов в общеобразовательных организациях , в том числе и на селе . В целях организации содержательного досуга детей , подростков и молодежи в псковском регионе ежегодно проводится большое количество массовых спортивных мероприятий регионального , всероссийского и международного масштаба .

Источник: Псковская Лента Новостей