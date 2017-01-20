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Юрий Сорокин принял участие в обсуждении партийного проекта «Детский спорт» в регионах Северо-Запада

20.01.2017 16:27 ПЛН, Псков

19 января в Санкт-Петербурге состоялось рабочее совещание по вопросу реализации проекта партии «Единая Россия» - «Детский спорт» в регионах Северо-Западного федерального округа. В составе делегации от Псковской области в совещании принимал участие депутат Псковского областного Собрания, региональный координатор проекта «Детский спорт» Юрий Сорокин.

Как он сообщил Псковской Ленте Новостей, совещание проходило при аппарате полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе под председательством заместителя полномочного представителя президента РФ в СЗФО Любови Совершаевой, под председательством руководителя проекта, члена Генерального совета партии, заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам Ирины Родниной.

Одной из целей проекта «Детский спорт» является повышение значимости занятий физической культурой и спортом и совершенствования системы физического воспитания в школе. На территории Псковской области проект работает уже не первый год. Ежегодное выделение финансовых средств в рамках проекта идет не только на ремонт и реконструкцию спортивных залов и пришкольных спортивных площадок учреждений образования, но и на приобретение необходимого спортивного инвентаря и оборудования.

В Псковской области создана единая система совместной деятельности спортивных и общеобразовательных школ, школ интернатов, дошкольных учреждений. Данное сотрудничество способствует развитию школьных и подростковых спортивных клубов в общеобразовательных организациях, в том числе и на селе. В целях организации содержательного досуга детей, подростков и молодежи в псковском регионе ежегодно проводится большое количество массовых спортивных мероприятий регионального, всероссийского и международного масштаба.

Источник: Псковская Лента Новостей



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