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В третьем дивизионе первенства Псковской области по хоккею завершается 1-й этап

01.02.2017 13:43 ПЛН, Псков

Близится к концу первый этап первенства Псковской области по хоккею среди команд третьего дивизиона сезона-2016/17. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, 10 команд на первом этапе сыграют в круг, будет проведено 45 матчей. 
 
 
За 2 матча до завершения первого этапа определились команды, которые продолжат борьбу во втором этапе турнира.
 
На втором этапе 10 команд третьего дивизиона делятся на две группы по пять команд, согласно занятых мест этими командами по итогам первого этапа.
 
 
На втором этапе турнира команды в своих группах играют между собой в один круг, с учетом результатов игр между собой на первом этапе. По завершению второго этапа определяются победители и призеры первенства Псковской области по хоккею среди команд третьего дивизиона сезона-2016/17.
 
Победитель первенства получает право в сезоне-2017/18 играть во втором дивизионе. Команда, занявшая 2-е место (серебряный призер первенства) в третьем дивизионе играет переходной матч, с командой занявшей 7-е место во втором дивизионе за право в сезоне-2017/18 играть во втором дивизионе.
 
Итак, «первая пятерка», которая разыграет медали первенства, выглядит следующим образом: «Штурм», «Сталь», «Автофаворит», «Гвардия» и «ЛукиСпорт».
 
Во «вторую пятерку» вошли: «Новоржев», «Барсы-2», «Бежаницы», «Невель» и «Ганза».

Источник: Псковская Лента Новостей



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