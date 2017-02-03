Магистрант ВЛГАФК стала лауреатом XXVIII Олимпийской научной сессии молодых ученых и студентов России

1-2 февраля в Москве на базе Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК) прошла ежегодная XXVIII Олимпийская научная сессия молодых ученых и студентов России «Олимпизм, Олимпийское движение и Олимпийские игры (история и современность)», посвященная 30-летию Советской олимпийской академии. Научная сессия была организована Олимпийским комитетом России и Центральной олимпийской академией.

В сессии приняла участие делегация Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил руководитель делегации, декан социально-гумани тарного факультета ВЛГАФК, член комиссии по олимпийскому образованию Олимпийского комитета России Дмитрий Белюков.

В научном форуме принимали участие студенты, магистранты, аспиранты, молодые преподаватели и научные сотрудники (до 35 лет) университетов, академий, институтов, техникумов, колледжей физической культуры, училищ олимпийского резерва, факультетов и кафедр высших учебных заведений России. Всего на сессии были заявлены 33 доклада студентов и 14 докладов молодых ученых. Они представляли 17 регионов Российской Федерации: Москва, Санкт-Петербург, Малаховка (Московская область), Чайковский, Стерлитамак, Великие Луки, Краснодар, Казань, Воронеж, Смоленск, Набережные Челны, Омск, Хабаровск, Волгоград, Сургут, Екатеринбург, Челябинск. Звание лауреата XXVIII Олимпийской научной сессии среди молодых ученых России завоевала магистрант 1-го курса по направлению «Физическая культура» ВЛГАФК Садченко Валентина, которая представила доклад «Олимпийское наследие как инструмент популяризации физической культуры и спорта» (научный руководитель Дмитрий Белюков). Кроме того, Садченко Валентина была удостоена специального приза председателя жюри профессора Натальи Мельниковой. Президент Центральной олимпийской академии России вручила великолучанке памятный сувенир из Олимпийского музея в Лозанне (Швейцария). Достойно выступил и другой представитель ВЛГАФК студент 4-го курса Иванова Виктория с докладом «Псковский след в олимпийской истории академической гребли» (научный руководитель Дмитрий Белюков). Напомним, что на предыдущих, XXVI и XXVII сессиях, Иванова Виктория становилась лауреатом и призером соответственно. Победители сессии были отмечены Дипломами Олимпийского комитета России, а также денежными премиями. Лучшие доклады – раздельно по студентам и молодым ученым – будут представлены на Международной Олимпийской научной сессии студентов и молодых ученых в Международной Олимпийской академии в Древней Олимпии (Греция). Кроме того, победители получили приглашение на XXIII Зимние Олимпийские игры 2018 г. в г. Пхёнчхан (Южная Корея). Отметим, что великолучане являются постоянными участниками Олимпийской научной сессии, так как изучение и пропаганда идеалов олимпизма – одна из задач Великолукской олимпийской академии и Музея спорта и олимпийского движения Псковского края.

Источник: Псковская Лента Новостей