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Первенство и чемпионат Северо-Запада по боксу пройдет в Пскове с 8 по 12 февраля

08.02.2017 12:02 ПЛН, Псков

С 8 по 12 февраля в спортивном зале Псковского агротехнического колледжа (Ленинградское шоссе, д. 24) пройдет первенство Северо-Западного федерального округа по боксу среди юношей 2001-2002 гг.р., девушек 1999-2000 гг.р., девушек 2001-2002 гг.р. и чемпионат Северо-Западного федерального округа по боксу среди женщин. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.
 
Программа: 
  • 8 февраля - 16.00 - предварительные бои, 18.00 - открытие соревнований;
  • 9 февраля - 14.00 - предварительные бои;
  • 10 февраля - 14.00 - предварительные бои;
  • 11 февраля - 14.00 - полуфинальные бои;
  • 12 февраля - 11.00 - финальные бои, награждение.
В соревнованиях участвуют 10 регионов Северо-Западного федерального округа: Псковская, Ленинградская, Калининградская, Мурманская, Новгородская, Вологодская, Архангельская области, Республика Коми, Республика Карелия, Ненецкий автономный округ.
 
Псковскую область представляют воспитанники ГБУ ДО ПО «Центр спортивной подготовки», МБУ ДОД «ДЮСШ «Лидер» г. Псков, МБУ ДОД «ДЮСШ «Гармония» г. Псков, МБУ ДОД «СШ «Экспресс» г. Великие Луки, МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей» г. Пустошка.

Источник: Псковская Лента Новостей



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