Игры чемпионата Пскова по мини-футболу приближаются к завершению

В чемпионате города Пскова по мини-футболу осталось сыграть три тура. Уверенно возглавлявший турнирную таблицу на протяжении большей части дистанции «Автофаворит» в минувших двух турах неожиданно потерпел поражения от «Таможни» 5:6 и от «Динамо-Искры-Псковгражданпроект» 1:4, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Таким образом, за три тура до завершения чемпионата среди команд высшей лиги вернулась интрига в борьбе за первую строчку.

Чтобы завоевать чемпионский титул «Автофавориту» и «Динамо» необходимо побеждать своих соперников в последних матчах, и как можно крупнее. Осечку допускать нельзя. Чемпион, возможно, будет определяться по лучшей разнице забитых и пропущенных голов.

Судьба «бронзы» также пока не решена, но предпочтительнее шансы выглядят у прошлогоднего чемпиона - «Таможни».

Матчи 12 и 13 туров состоятся 11-12 февраля.

Представляем календарь игр:

11 февраля (Высшая лига):

18.00 «Таможня» – «Искра-Псковгражданпроект»;

19.00 «Динамо-Искра-Псковгражданпроект» – «Резонанс»;

20.00 «ГиперСтрой60» – «Автофаворит»;

21.00 «Триумф» – «Академия ФСИН РФ»;

12 февраля (Высшая лига):

16.00 «Искра-Псковгражданпроект» – «Динамо-Искра-Псковгражданпроект»

17.00 «ГиперСтрой60» – «Триумф»

18.00 «Резонанс» – «Автофаворит»

19.00 «Академия ФСИН РФ» – «Таможня»

11 февраля (Первая лига):

13.00 «Фунт» – «РусьИнком» Печоры;

13.45 «Локомотив» Дно – «Автофаворит-2»;

14.30 «Велес» – «Радар»;

12 февраля (Первая лига):

10.45 «РусьИнком» Печоры – «Велес»;

16 февраля (Первая лига):

19.00 «Стрела» – «Синие Стрелы» / зал «Электрон» /;

11 февраля (Вторая лига):

10.45 «Уклад» – «Резонанс-2»;

11.30 «Печоры» – «Псков-2000»;

12.15 «Славковичи» – «Факел»;

12 февраля (Вторая лига):

10.00 «Псков-2000» – «Штурм».

Напомним, что матчи чемпионата города среди команд высшей лиги проходят в игровом зале СК «Электрон», а игры первой и второй лиг в зале «Писковичи».

Источник: Псковская Лента Новостей