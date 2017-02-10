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Игры чемпионата Пскова по мини-футболу приближаются к завершению

11.02.2017 11:41 ПЛН, Псков

В чемпионате города Пскова по мини-футболу осталось сыграть три тура. Уверенно возглавлявший турнирную таблицу на протяжении большей части дистанции «Автофаворит» в минувших двух турах неожиданно потерпел поражения от  «Таможни» 5:6 и от «Динамо-Искры-Псковгражданпроект» 1:4, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
 
 
Таким образом, за три тура до завершения чемпионата среди команд высшей лиги вернулась интрига в борьбе за первую строчку.
 
Чтобы завоевать чемпионский титул «Автофавориту» и «Динамо» необходимо побеждать своих соперников в последних матчах, и как можно крупнее. Осечку допускать нельзя.  Чемпион, возможно, будет определяться по лучшей разнице забитых и пропущенных голов.
 
Судьба «бронзы» также пока не решена, но предпочтительнее шансы выглядят у прошлогоднего чемпиона - «Таможни».
 
Матчи 12 и 13 туров состоятся 11-12 февраля.
 
Представляем календарь игр:
 
11 февраля (Высшая лига):
18.00 «Таможня» – «Искра-Псковгражданпроект»;
19.00 «Динамо-Искра-Псковгражданпроект» – «Резонанс»;
20.00 «ГиперСтрой60» – «Автофаворит»;
21.00 «Триумф» – «Академия ФСИН РФ»;
 
12 февраля  (Высшая лига):
16.00 «Искра-Псковгражданпроект» – «Динамо-Искра-Псковгражданпроект»
17.00 «ГиперСтрой60» – «Триумф»
18.00 «Резонанс» – «Автофаворит»
19.00 «Академия ФСИН РФ» – «Таможня»
 
11 февраля (Первая лига):
13.00 «Фунт» – «РусьИнком» Печоры;
13.45 «Локомотив» Дно – «Автофаворит-2»;
14.30 «Велес» – «Радар»;
 
12 февраля (Первая лига):
10.45 «РусьИнком» Печоры – «Велес»;
 
16 февраля (Первая лига):
19.00 «Стрела» – «Синие Стрелы» / зал «Электрон» /;
 
11 февраля  (Вторая лига):
10.45 «Уклад» – «Резонанс-2»;
11.30 «Печоры» – «Псков-2000»;
12.15 «Славковичи» – «Факел»;
 
12 февраля  (Вторая лига):
10.00 «Псков-2000» – «Штурм».
 
Напомним, что матчи чемпионата города среди команд высшей лиги проходят в игровом зале СК «Электрон», а игры первой и второй лиг в зале «Писковичи».

Источник: Псковская Лента Новостей



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