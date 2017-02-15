Сегодня: Четверг, 16 Февраля    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Форум предпринимателей города Пскова Сплошные праздники «Видный» ломает в Пскове стереотипы! Кинокайф Европа Плюс - радио №1 в России Лучшая интерьерная печать в Пскове 2 февраля
В Островском районе состоялись первые гонки Всероссийских соревнований по биатлону на призы губернатора Псковской области. ФОТО

В Островском районе состоялись первые гонки Всероссийских соревнований по биатлону на призы губернатора Псковской области. ФОТО

  11 февраля на спортивной базе «Юность» в Островском районе стартовали Всероссийские соревнования по биатлону среди юниоров на призы губернатора Псковской области, которые позиционируются как отборочные к...12



Честь области в проекте «Мини-футбол – в школу» будут отстаивать Опочка, Пустошка, Палкино и Бежаницы

16.02.2017 14:31 ПЛН, Псков

С 17 по 28 февраля в ЦРС «Норд-Арена» города Архангельска пройдут финальные игры первенства Северо-западного региона по мини-футболу среди школьников в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу».

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в соревновании принимают участие команды из 10 субъектов Северо-Западного федерального округа, которые разыграют путевки за выход в финальный этап Всероссийских соревнований. В Архангельск приедут юноши и девушки четырех возрастных категорий. Псковскую область будут представлять восемь команд:

  • ЦО «Пустошка» (мальчики 2005-2006 годов рождения),
  • ЦО «Опочка» (мальчики 2003-2004 годов рождения),
  • СОШ № 18 Псков (юноши 2001-2002 годов рождения),
  • лицей №4 г. Псков (юноши 1999-2000 годов рождения),
  • Псковский педагогический комплекс (девочки 2005-2006 годов рождения),
  • Бежаницкая СОШ (девочки 2003-2004 годов рождения ),
  • Псковский  педагогический комплекс (девушки 2001-2002 годов рождения),
  • Палкинская СОШ (девушки 1999-2000 годов рождения).

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы относитесь к идее правительства ввести продуктовые карточки для малоимущих?














Loading...


Голосование

Как вы относитесь к идее правительства ввести продуктовые карточки для малоимущих?














Календарь

«« 2017 г.
«« февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28