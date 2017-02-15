Честь области в проекте «Мини-футбол – в школу» будут отстаивать Опочка, Пустошка, Палкино и Бежаницы

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Глава Фонда развития гражданского общества не видит оснований для прогнозов о новых отставках губернаторов7
|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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Борьба с бедностью как заработок богатых«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. Похоже, российская власть заметила, наконец, российскую нищету. На Гайдаровском форуме вице-премьер Ольга Голодец вдруг назвала «серьезнейшей проблемой» минимальный...
С 17 по 28 февраля в ЦРС «Норд-Арена» города Архангельска пройдут финальные игры первенства Северо-западного региона по мини-футболу среди школьников в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу».
Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в соревновании принимают участие команды из 10 субъектов Северо-Западного федерального округа, которые разыграют путевки за выход в финальный этап Всероссийских соревнований. В Архангельск приедут юноши и девушки четырех возрастных категорий. Псковскую область будут представлять восемь команд:
Источник: Псковская Лента Новостей