Честь области в проекте «Мини-футбол – в школу» будут отстаивать Опочка, Пустошка, Палкино и Бежаницы

С 17 по 28 февраля в ЦРС «Норд-Арена» города Архангельска пройдут финальные игры первенства Северо-западного региона по мини-футболу среди школьников в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу».

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в соревновании принимают участие команды из 10 субъектов Северо-Западного федерального округа, которые разыграют путевки за выход в финальный этап Всероссийских соревнований. В Архангельск приедут юноши и девушки четырех возрастных категорий. Псковскую область будут представлять восемь команд:

ЦО « Пустошка » (мальчики 2005-2006 годов рождения ),

Пустошка (мальчики 2005-2006 ), ЦО « Опочка » (мальчики 2003-2004 годов рождения ),

Опочка (мальчики 2003-2004 ), СОШ № 18 Псков (юноши 2001-2002 годов рождения ),

), л ицей №4 г. Псков (юноши 1999-2000 годов рождения ),

ицей №4 г. Псков (юноши 1999-2000 ), Псковский педагогический комплекс (девочки 2005-2006 годов рождения ),

), Бежаницкая СОШ (девочки 2003-2004 годов рождения ),

), Псковский педагогический комплекс (девушки 2001-2002 годов рождения ),

), Палкинская СОШ (девушки 1999-2000 годов рождения ).

Источник: Псковская Лента Новостей