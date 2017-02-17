«Снежные забавы» собрали более 40 любителей активного отдыха в Финском парке

Сегодня, 18 февраля, в Финском парке прошел городской спортивный конкурс «Снежные забавы», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.

В приветственном слове директор Псковского городского молодежного центра Виктор Рулев отметил, что многих сегодня испугала плюсовая температура на улице, и поблагодарил центр зимнего отдыха «Снегопад» за возможность провести соревнования независимо от погоды.

Соревнования начались в 11.00, участники смогли попробовать свои силы в таких номинациях, как «Ватрушки», «Лыжи» и «Показательный сноуборд». Можно было использовать свой спортивный инвентарь или же взять его на месте. Всего в соревнованиях приняли участие более 40 человек.

В номинации «лыжи» участники делились на несколько возрастных категорий. В самой юной – от 4 до 7 лет первое место занял Даниил Ильин, в категории от 8 до 11 лет отличилась Анастасия Попова, в группе от 12 до 15 – первое место досталось Павлу Азарных, а в самой опытной категории от 16 до 30 лет лидером стал Вадим Аббасов.

В, казалось бы, безобидной номинации «ватрушки» борьба велась нешуточная: доли секунды разделяли участников, и 1 место досталось Алексею Кружеленко.

В самой зрелищной номинации – «показательный сноуборд» оценивалась сложность выполняемых трюков. 3 место занял Илья Липченко, 2 место – Артем Морозов, 1 место завоевал Алексей Кружеленко.

Напомним, что состязания проводятся уже в четвертый раз и направлены на популяризацию и дальнейшее развитие зимних видов спорта в городе, а также привлечение жителей Пскова к активному отдыху.

Источник: Псковская Лента Новостей