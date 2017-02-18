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Поединок между Емельяненко и Митрионом перенесен из-за болезни американца

19.02.2017 10:53 ПЛН, Псков

Поединок в рамках турнира Bellator 172 между российским бойцом смешанного стиля Федором Емельяненко и американцем Мэттом Митрионом перенесен. Об этом ТАСС сообщил директор по коммуникациям Bellator Дэнни Бренер.

«Бой перенесен, поскольку у Митриона возникли проблемы со здоровьем», - объяснил собеседник агентства.

Россиянин и американец должны были встретиться на ринге в городе Сан-Хосе (штат Калифорния) сегодня утром, 19 февраля.

Емельяненко и вся его команда очень разочарованы отменой поединка. Об этом сообщил представитель российского бойца Денис Курилов. «Очень обидно, что так произошло, поскольку мы проделали очень большой объем работы», - сказал он.

Также сообщается, что на восстановление Митриона может понадобиться длительное время. «Федор Емельяненко получит бой и соперника в ближайшие месяцы. Восстановление Мэтта может занять долгое время, поэтому не уверен, что это будет именно он», - цитирует ТАСС президента организации Bellator Скотта Кокера.

Источник: Псковская Лента Новостей



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