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Количество заявлений об оспаривании кадастровой стоимости в Псковской области увеличилось по сравнению с прошлым годом на 800%4
|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
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Дороги, которые нас выбираютПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Очередной выпуск «Диванной политики» хочется начать со слов поздравлений. По этому поводу ваш покорный слуга даже галстук напялил, чтобы подчеркнуть величие момента – жаль только, что...
Организаторы чемпионата мира по биатлону в австрийском Хохфильцене перепутали гимн России во время награждения мужской сборной РФ, завоевавшей в эстафете золотые медали. Спортсмены спели гимн самостоятельно, о чем в своем инстаграме рассказал комментатор Дмитрий Губерниев, который вынес им микрофон, передает «Интерфакс».
Алексею Волкову, Максиму Цветкову, Антону Бабикову и Антону Шипулину пришлось исполнить гимн а капелла из-за того, что организаторы церемонии включили «Патриотическую песню» Михаила Глинки. Она была гимном Российской федерации с 1991 по 2000 год. Ошибку объяснили техническими неполадками, ведущий церемонии принес спортсменам извинения.
Российская команда выиграла мужскую эстафету 4х7,5 км, преодолев дистанцию за 1 час 14 минут 15 секунд с тремя промахами. Второй финишировала Франция, с четырьмя промахами уступившая россиянам 5,8 секунды. Третьей стала Австрия, отставшая от россиян на 20,1 секунды (10 неточных выстрелов).
Источник: Псковская Лента Новостей