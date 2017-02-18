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Российским биатлонистам пришлось самим петь гимн РФ из-за ошибки организаторов. ВИДЕО

19.02.2017 12:00 ПЛН, Псков

Организаторы чемпионата мира по биатлону в австрийском Хохфильцене перепутали гимн России во время награждения мужской сборной РФ, завоевавшей в эстафете золотые медали. Спортсмены спели гимн самостоятельно, о чем в своем инстаграме рассказал комментатор Дмитрий Губерниев, который вынес им микрофон, передает «Интерфакс».

Алексею Волкову, Максиму Цветкову, Антону Бабикову и Антону Шипулину пришлось исполнить гимн а капелла из-за того, что организаторы церемонии включили «Патриотическую песню» Михаила Глинки. Она была гимном Российской федерации с 1991 по 2000 год. Ошибку объяснили техническими неполадками, ведущий церемонии принес спортсменам извинения.

 

Российская команда выиграла мужскую эстафету 4х7,5 км, преодолев дистанцию за 1 час 14 минут 15 секунд с тремя промахами. Второй финишировала Франция, с четырьмя промахами уступившая россиянам 5,8 секунды. Третьей стала Австрия, отставшая от россиян на 20,1 секунды (10 неточных выстрелов).

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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