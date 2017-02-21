Девочки из Псковского педагогического комплекса заняли 3-е место на региональном турнире «Мини-футбол - в школу»

В столице Поморского края Архангельске завершились финальные игры первенства Северо-западного региона по мини-футболу среди школьников в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол - в школу» в младших возрастных группах. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, команды мальчиков и девочек оспаривали путевки на финальный этап соревнований, который пройдет в марте 2017 года в дни школьных весенних каникул в Московской области.

Команда девочек 2005-2006 годов рождения Псковского педагогического комплекса стала бронзовым призером регионального турнира. Другие три представителя Псковской области заняли четвертые места: «Бежаницкая СОШ» (девочки 2003-2004 гг.р.), «Центр образования» Опочка (мальчики 2003-2004 гг.р.) и «Центр образования» Пустошка (мальчики 2005-2006 гг.р.).

Футболист из Опочки Максим Евдокимов организаторами соревнований был признан «Лучшим игроком турнира».

Турниры мальчиков проводились в зале спорткомплекса «Норд Арена», а соревнования девочек - в зале «ФСК им. А. Ф. Личутина» города Архангельска.