Марина Борисенкова намерена наверстать упущенный в спорте год

Спортсменка, депутат Псковского областного Собрания, председатель Псковской областной организации «Всероссийское общество инвалидов» Марина Борисенкова хотела бы вернуться в спорт. Об этом она сообщила в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове».

«Очень хотелось бы вернуться в спорт. 2016 год в плане спортивной деятельности у меня полностью вылетел. Это был сложный год: праймериз, выборы, пришлось от чего-то отказаться. В этом году я планирую участвовать в соревнованиях, но не знаю, насколько это получится. Но чемпионат России по спортивному ориентированию в Тюмени я не пропущу однозначно», - пояснила спортсменка, признав, что «упущенный год надо наверстывать».

С приходом в политику Марина Борисенкова не перестала заниматься общественной деятельностью в статусе председателя областного отделения общества инвалидов, но признала, что от этого страдает ее работа мамой. «2 марта сыну исполнится 8 лет, и, конечно, он от меня недополучает», - отметила депутат.

Напомним, Марина Борисенкова - мастер спорта по спортивному ориентированию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, серебряный призер чемпионата мира, победитель многих международных соревнований, неоднократная чемпионка России.

Источник: Псковская Лента Новостей