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Великолучанка Александра Савенкова завоевала «золото» чемпионата Европы по стрельбе из лука в зале

Великолучанка Александра Савенкова завоевала «золото» чемпионата Европы по стрельбе из лука в зале

Великолучанка Александра Савенкова выиграла чемпионат Европы по стрельбе из лука в зале. Соревнования проходили во французском городе Виттель с 6 по 12 марта. Как рассказала корреспонденту Псковской...



Великолучанка Александра Савенкова завоевала «золото» чемпионата Европы по стрельбе из лука в зале

14.03.2017 12:38 ПЛН, Псков

Великолучанка Александра Савенкова выиграла чемпионат Европы по стрельбе из лука в зале. Соревнования проходили во французском городе Виттель с 6 по 12 марта.

Как рассказала корреспонденту Псковской Ленты Новостей спортсменка Центра спортивной подготовки Александра Савенкова, состязания были не самыми простыми, но ей удалось сконцентрироваться и взять «золото».

«Соревнования прошли в напряженной обстановке. Соперники были очень сильные. Борьба была за каждое очко! Но к чемпионату я подошла на пике своей спортивной формы, поэтому мне удалось показать достойный результат и взять реванш у моей соперницы по летнему чемпионату Европы – у Сары Прилс», – добавила великолучанка.

Тренирует спортсменку заслуженный работник физической культуры Российской Федерации Виталий Андреев.

Напомним, что путевку на чемпионат Европы по стрельбе из лука в зале в составе сборной России Александра Савенкова получила по итогам успешного выступления на первенстве, кубке и чемпионате по стрельбе из лука в феврале этого года. Состязания проходили в Орле.

Источник: Псковская Лента Новостей



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