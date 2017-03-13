Великолучанка Александра Савенкова завоевала «золото» чемпионата Европы по стрельбе из лука в зале

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|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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«Открытка» всем«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. Итак, в Пскове тоже появилось отделение «Открытой России». На мой взгляд, это хорошо – я всячески поддерживаю...
Великолучанка Александра Савенкова выиграла чемпионат Европы по стрельбе из лука в зале. Соревнования проходили во французском городе Виттель с 6 по 12 марта.
Как рассказала корреспонденту Псковской Ленты Новостей спортсменка Центра спортивной подготовки Александра Савенкова, состязания были не самыми простыми, но ей удалось сконцентрироваться и взять «золото».
«Соревнования прошли в напряженной обстановке. Соперники были очень сильные. Борьба была за каждое очко! Но к чемпионату я подошла на пике своей спортивной формы, поэтому мне удалось показать достойный результат и взять реванш у моей соперницы по летнему чемпионату Европы – у Сары Прилс», – добавила великолучанка.
Тренирует спортсменку заслуженный работник физической культуры Российской Федерации Виталий Андреев.
Напомним, что путевку на чемпионат Европы по стрельбе из лука в зале в составе сборной России Александра Савенкова получила по итогам успешного выступления на первенстве, кубке и чемпионате по стрельбе из лука в феврале этого года. Состязания проходили в Орле.
Источник: Псковская Лента Новостей