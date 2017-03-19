Определились участники полуфинального этапа чемпионата области по мини-футболу

|Евгений Самуйлов (другие записи автора)
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Задачник для дачникаЭту проблему сегодня обсуждают везде: от городских автобусов, курилок, рабочих кабинетов и телефонных разговоров до вполне официальных заседаний и деловых совещаний. Есть даже инициативная группа, которая планирует проведение митинга в поддержку своих требований. Последняя идея откровенно коварная, поскольку в год муниципальных выборов, вне всякого сомнения, найдутся те, кто захочет, по поговорке,...
В субботу, 18 марта состоялись матчи отборочного этапа чемпионата Псковской области по мини-футболу сезона-2016/17.
Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соревнования, в которых приняли участие 24 команды, проводились в следующих спортивных залах: группа «А» – Владимирский Лагерь, группа «Б» – Остров, группа «В» – Дно, группа «Г» – Пустошка, группа «Д» – Себеж.
По итогам пяти мини-турниров определились 12 команд, которые продолжат борьбу на полуфинальном этапе, это: Печоры, Струги Красные, Псковский район, Пыталово, Дно, Дедовичи, Опочка, Пустошка, Себеж, Великолукский район, Гдов и Остров.
Напомним, чемпионат области по мини-футболу проводится в три этапа.
Источник: Псковская Лента Новостей