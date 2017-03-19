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Определились участники полуфинального этапа чемпионата области по мини-футболу

19.03.2017 12:25 ПЛН, Псков

В субботу, 18 марта состоялись матчи отборочного этапа чемпионата Псковской области по мини-футболу сезона-2016/17.

Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соревнования, в которых приняли участие 24 команды, проводились в следующих спортивных залах: группа «А» – Владимирский Лагерь, группа «Б» – Остров, группа «В» – Дно, группа «Г» – Пустошка, группа «Д» – Себеж.

По итогам пяти мини-турниров определились 12 команд, которые продолжат борьбу на полуфинальном этапе, это: Печоры, Струги Красные, Псковский район, Пыталово, Дно, Дедовичи, Опочка, Пустошка, Себеж, Великолукский район, Гдов и Остров.

Напомним, чемпионат области по мини-футболу проводится в три этапа.

Источник: Псковская Лента Новостей



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