В Великих Луках выявили самых метких лучников

С 17 по 19 марта в Великих Луках проходило открытое первенство города по стрельбе из лука. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в первенстве города приняло участие более 30 юниоров и юниорок. Спортсмены состязались в стрельбе из двух видов оружия: классического и блочного лука.

В первый день соревнований прошла разминка, во второй – стартовый круг, а финал состоялся сегодня.

По итогам соревнований среди юниорок в стрельбе из классического лука на высшую ступень пьедестала почета поднялась Анастасия Довлекамова, второе место заняла Елизавета Петухова, третье – Мария Петухова.

Среди юниоров в стрельбе из классического лука самым метким оказался Дмитрий Тарнаков. «Серебро» завоевал Алексей Герасимов, а «бронзу» – Никита Наумов.

В стрельбе из блочного лука среди юниорок наибольшее количество очков набрала Софья Фадеева. На втором месте оказалась Ника Снеткова, на третьем – Рита Пильченкова.

Среди юниоров в стрельбе из блочного лука победу одержал Иван Виноградов. Артем Королев показал второй результат, Артем Терентьев – третий.

Как отметил тренер спортсменов, заслуженный работник физической культуры РФ Виталий Андреев, в этом году великолукские лучники успешно начали новый сезон.

Виталий Андреев

«По итогам чемпионата России по стрельбе из лука наши ребята – Роман Кузнецов, Иван Виноградов и Сергей Кузнецов – в командном зачете заняли третье место. На Кубке России Александра Савенкова в личном первенстве в стрельбе из блочного лука завоевала «золото». А в командном зачете в этой же дисциплине наша женская сборная в составе Александры Савенковой, Киры Андреевой и Софьи Фадеевой стала «серебряным» призером. По итогам этих соревнований Александра завоевала право выступить в составе сборной России на чемпионате Европы в стрельбе из лука в зале, где она в личном первенстве завоевала «золото», а в командном зачете заняла третье место», – рассказал Виталий Андреев.

Добавим, что в этом году великолукских лучников ожидает участие в еще нескольких крупных состязаниях, некоторые из них город на Ловати примет сам. Так, в конце августа на стадионе «Экспресс» пройдет чемпионат России. А в ноябре на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Стрелец» состоятся «Надежды России». Эти крупные всероссийские соревнования по стрельбе из лука вот уже который год проходят в Великих Луках, и в прошлом году собрали рекордное количество участников – 502 спортсмена из 34 регионов страны. Проводить в городе столь масштабные соревнования позволяет лучный зал спорткомплекса «Стрелец» площадью в 3 тысячи квадратных метров.

Источник: Псковская Лента Новостей