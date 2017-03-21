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Псковское «Торнадо» выиграло хоккейный турнир в Великом Новгороде

22.03.2017 09:47 ПЛН, Псков

19 марта в Великом Новгороде прошли игры мини-турнира по хоккею среди команд 2010 года рождения с участием псковской команды «Торнадо». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Государственном комитете Псковской области по физической культуре и спорту, по итогам турнира команда из Пскова заняла первое место.
 
Результаты:
«Айсберг 2» (Великий Новгород) - «Торнадо» (Псков) - 0:10
«Йети 1» (Великий Новгород) - «Торнадо» (Псков) - 1:7
«Йети 2» (Великий Новгород) - «Торнадо» (Псков) - 0:13
«Айсберг 1» (Великий Новгород) - «Торнадо» (Псков) - 0:9.

Источник: Псковская Лента Новостей



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