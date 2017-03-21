26 марта пройдет финал Кубка Пскова по мини-футболу

В Кубке Пскова по мини-футболу определились полуфиналисты, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей. В четвртьфиналах «Автофаворит-1» одержал победу над СКА 6:1, «Искра-Псковгражданпроект-2» сломила сопротивление «Резонанса» 3:1, «Академия ФСИН РФ» в серии пенальти оказалась удачливее «Автофаворита-2», и наконец «Псковмясопром» также в серии одолел «Искру-Псковгражданпроект-1».

Полуфинальные поединки состоятся 26 марта в универсальном спортивном комплексе «Олимп». Первыми в 12.00 на площадку выйдут «Автофаворит-1» и «Искра-Псковгражданпроект-2», а спустя час встретятся «Академия ФСИН РФ» и «Псковмясопром».

По окончанию полуфиналов состоится церемония награждения победителей и призеров чемпионата города Пскова по мини-футболу сезона-2016/17 среди команд Высшей и Первой лиг.

Ориентировочно в 15.00 после торжественной части пройдет финальный матч розыгрыша Кубка города.

Источник: Псковская Лента Новостей