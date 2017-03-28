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Стало известно время проведения первого весеннего матча ФК «Псков-747»

Стало известно время проведения первого весеннего матча ФК «Псков-747»

Стало известно время проведения первого матча второй части первенства России по футболу среди команд футбольных клубов ПФЛ группы «Запад» между ФК «Псков-747» и московским «Строгино».    ..8



Состоялась жеребьевка финального этапа чемпионата Псковской области по мини-футболу

29.03.2017 13:19 ПЛН, Псков

Состоялась жеребьевка финального этапа чемпионата Псковской области по мини-футболу, который пройдет в псковском УСК «Олимп» с 31 марта по 2 апреля.
 
По разным группам были разведены сборные команд Пскова и Великих Лук, а к оставшимся шести был применен «слепой жребий» - без каких-либо рейтингов и учетов выступлений на предварительных этапах и прошлогоднем финале.
 
В группу «А» вошли следующие команды: Псков, Печоры, Псковский район, Опочка. Группа «Б» составили: Великие Луки, Дедовичи, Себеж, Пустошка.
 
Представляем календарь игр:
 
31 марта
14.00 Псковский район – Опочка
15.00 Себеж – Дедовичи
16.00 Пустошка – Великие Луки
17.00 Псков – Печоры
 
1 апреля
11.00 Дедовичи – Пустошка
12.00 Себеж – Великие Луки
13.00 Опочка – Печоры
14.00 Псковский район – Псков
15.00 Пустошка – Себеж
16.00 Великие Луки – Дедовичи
17.00 Печоры – Псковский район
18.00 Псков – Опочка
 
В воскресенье, 2 апреля, начиная с 10.00 до 16.00, пройдут 6 матчей: за 7-8 и 5-6 места, полуфиналы, матч за 3-е место и финал.

Источник: Псковская Лента Новостей



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