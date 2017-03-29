Сегодня: Четверг, 30 Марта    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Аренда Вейдерсы из неопрена Суперхиты мясных продуктов Для женщин-автомобилистов Возмущены и требуют опровержения Черное молоко Участки на берегу реки Великой Псков-ЭКСПО Конкурс на звание лучшей
Стало известно время проведения первого весеннего матча ФК «Псков-747»

Стало известно время проведения первого весеннего матча ФК «Псков-747»

Стало известно время проведения первого матча второй части первенства России по футболу среди команд футбольных клубов ПФЛ группы «Запад» между ФК «Псков-747» и московским «Строгино».    ..9



В Великих Луках выявили лучших бильярдистов среди студентов

30.03.2017 21:51 ПЛН, Псков

В Великих Луках 29 марта прошел второй ежегодный турнир по бильярду среди студентов. Соревнования были организованы городским студенческим советом.

Как рассказал Псковской Ленте Новостей председатель студенческого совета Великих Лук Александр Беляев, турнир по бильярду в этом году собрал 13 участников.

«Соревнования проходили по олимпийской системе. При этом выбывшие спортсмены могли в свободном доступе поиграть в бильярд уже вне зачета. Тройка лучших бильярдистов получила призы, а участники турнира награждены грамотами», - рассказал Александр Беляев.

Победителем соревнований стала Екатерина Бабинина. Второе место занял Виталий Демидов, а третье - Денис Олейников.

Городской студенческий совет выражает благодарность бильярд-клубу «Пирамида» за помощь в проведении турнира.

Добавим, что все фото- и видеоматериалы с соревнований доступны в группе Городского студенческого совета (https://vk.com/molod60). 

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Ваше отношение к митингам оппозиции?














Loading...


Голосование

Ваше отношение к митингам оппозиции?














Календарь