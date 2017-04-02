«Псков» стал чемпионом области по мини-футболу

Здоровье
Эксперты подготовили перечень заболеваний, оказание медпомощи при которых осуществляется бесплатно10
|Илья Петров (другие записи автора)
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Серпом по ГуглуУ нас тут такое дело. Начальство хочет показать корпорации Alphabet Inc (в простонародье Google), где раки зимуют. Российские СМИ пишут, что правительство может внести в законодательство поправки, которые позволят замедлять доступ к сайтам компаний, нарушивших российские законы. Дескать, многие иностранные компании не выполняют решения российских судов и госорганов, аргументируя это тем,...
Завершился финальный этап чемпионата Псковской области по мини-футболу, который проходил с 31 марта по 2 апреля в псковском универсальном спортивном комплексе «Олимп».
Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в решающем матче команда города Пскова одержала победу над коллективом города Великие Луки со счетом 4:1. В матче за третье место «Печоры» взяли верх над «Дедовичами» 7:3.
«Лучшим бомбардиром» турнира стал Виталий Бения (Великие Луки), «лучшим вратарем» признан Дмитрий Тихомиров (Псков), «лучшим нападающим» - Овсепян Пароник (Великие Луки), «лучшим игроком» - Ярослав Андреев (Псков) и «лучшим защитником» - Антон Мартов (Печоры).
Источник: Псковская Лента Новостей