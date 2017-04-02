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«Псков» стал чемпионом области по мини-футболу

03.04.2017 09:11 ПЛН, Псков

Завершился финальный этап чемпионата Псковской области по мини-футболу, который проходил с 31 марта по 2 апреля в псковском универсальном спортивном комплексе «Олимп».

Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в решающем матче команда города Пскова одержала победу над коллективом города Великие Луки со счетом 4:1. В матче за третье место «Печоры» взяли верх над «Дедовичами» 7:3.

«Лучшим бомбардиром» турнира стал Виталий Бения (Великие Луки), «лучшим вратарем» признан Дмитрий Тихомиров (Псков), «лучшим нападающим» - Овсепян Пароник (Великие Луки), «лучшим игроком» - Ярослав Андреев (Псков) и «лучшим защитником» - Антон Мартов (Печоры).

Источник: Псковская Лента Новостей



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